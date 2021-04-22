Стало известно о попытке российского банкира получить «золотой паспорт» Мальты

Российский олигарх и основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман пытался получить «золотой паспорт» Мальты в 2014 году. Об этом стало известно после утечки данных консалтинговой компании Henley & Partners, которая помогает получать второе гражданство. На публикацию обратил внимание РБК.

Издание отмечает, что изначально банкир подал заявление на гражданство и указал, что собирается проводить на Мальте отпуска с семьей, потом было подано заявление на получение гражданства для двух детей Фридмана и их матери. Через два года Фридман отозвал заявление, официальное объяснение — к тому моменту он получил гражданство Израиля. Комментировать причины в Henley & Partners не стали.

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Как сообщает The Guardian, за гражданством также обращалась бывшая жена Романа Абрамовича Ирина. Газета утверждает, что Henley & Partners помогла Ирине Абрамович открыть счет в местном банке и арендовать жилье — апартаменты у моря. Заявку на «золотые паспорта» она подала на себя и трех членов семьи, а в качестве источника дохода назвала средства, полученные после развода в 2007 году.

Программа «золотых паспортов» действует на Мальте с конца 2013 года. Для гражданства было достаточно внести 650 тысяч евро в национальный инвестфонд, купить недвижимость на сумму от 350 тысяч евро или арендовать ее не менее чем на пять лет по ставке 16 тысяч евро. Также имелся вариант вложений 150 тысяч евро в государственные ценные бумаги.

В 2019 году гражданство в обмен на инвестиции получили более трех тысяч иностранцев, среди них, если судить по именам, порядка 300 граждан России и стран постсоветского пространства. В частности, в списке фигурировали полные тезки ряда российских бизнесменов. Это основатель сети магазинов товаров для ремонта «Петрович» Андриан Мельников, совладелец компании DataPro Алексей Богданчиков, один из основателей девелопера ЛСР Георгий Ведерников и акционер компании «Вертикаль» Георгий Чумбуридзе.

В 2018-м обладателями мальтийских паспортов называли тезок владельца группы компаний «Шоколадница» Александра Колобова, основателя сети «Магнолия» Леонида Лунева, бывшего главы «Транснефтепродукта» Михаила Меженцева, основателя группы компаний «Гута» Юрия Гущина, акционера АФК «Система» Александра Горбатовского, входившего в российский список журнала Forbes.