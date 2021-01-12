Мальта назвала покупателей своих паспортов из России

Паспорт Мальты в 2019 году в обмен на инвестиции получили более трех тысяч иностранцев, среди них, если судить по именам, порядка 300 граждан России и стран постсоветского пространства. Власти страны опубликовали список участников соответствующей программы, его изучило издание РБК.

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Республика не раскрывает второе гражданство покупателей паспортов, поэтому оценка носит приблизительный характер. Подтвердил факт гражданства основатель и совладелец производителя кровельных материалов «Технониколь» Сергей Колесников. Он объяснил инвестиции наличием предприятий в четырех странах ЕС.

Также в перечне фигурируют полные тезки ряда российских бизнесменов. Это основатель сети магазинов товаров для ремонта «Петрович» Андриан Мельников, совладелец компании DataPro Алексей Богданчиков, один из основателей девелопера ЛСР Георгий Ведерников и акционер компании «Вертикаль» Георгий Чумбуридзе.

В предыдущие годы среди получателей мальтийских паспортов также было немало полных тезок состоятельных россиян. Среди них основатель «Яндекса» Аркадий Волож и его родственники, владелец O1 Group Борис Минц и члены его семьи, совладелец ICT Holding Александр Несис.

Программа «золотых паспортов» действует на Мальте с конца 2013 года. Для гражданства было достаточно внести 650 тысяч евро в национальный инвестфонд, купить недвижимость на сумму от 350 тысяч евро или арендовать ее не менее чем на пять лет по ставке 16 тысяч евро. Также имелся вариант вложений 150 тысяч евро в государственные ценные бумаги.

В мае 2020 года в республике утверждали, что за это время идея принесла стране 1,4 миллиарда евро. Однако в октябре 2020 года условия пришлось ужесточить. Претендентов не только станут подвергать тщательной юридической проверке, но и потребуют статуса налогового резидента на срок от одного до трех лет.

На такие шаги Мальта пошла после того, как Еврокомиссия официально уведомила страну о противоречии программы «золотых паспортов» правовым нормам Евросоюза. Кипр после ряда скандалов с аналогичной программой и вовсе приостановил ее, а также аннулировал ряд решений по гражданству.