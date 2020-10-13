Кипр закрыл дорогу в Европу для российских олигархов

Власти Кипра закрыли программу предоставления гражданства страны в обмен на инвестиции в национальную экономику, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя кипрского правительства Кириакоса Кусиоса.

По его словам, решение было принято на внеочередном заседании правительства. Инициаторами выступили министры финансов и внутренних дел, по мнению которых государственная инвестиционная программа обладает «долговременными недостатками». Еще одной причиной стали многочисленные злоупотребления со стороны иностранцев, желающих получить гражданство страны-члена Евросоюза.

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Таким образом, Никосия фактически закрыла дорогу в Европу для российских олигархов, которые часто пользовались предоставляемыми возможностями и получали второй паспорт. Решение вступит в силу 1 ноября.

По условиям программы, которая также получила неофициальное название «золотой паспорт», соискатель кипрского гражданства должен инвестировать в местную экономику не меньше двух миллионов евро, а также приобрести недвижимость стоимостью 500 тысяч евро. Кипр часто подвергался критике международных финансовых институтов за недостаточную прозрачность процедуры, из-за которой гражданство получали люди с капиталом сомнительного происхождения.

За последние месяцы власти Кипра несколько раз аннулировали ранее принятые решения о предоставлении паспортов. Самый громкий случай произошел в ноябре 2018 года, когда гражданство было отозвано у 26 человек.