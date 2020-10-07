Кипр лишил семь человек «золотых паспортов»

Власти Кипра решили лишить семи человек так называемых золотых паспортов за инвестиции в страну. Об этом сообщает Кипрское информационное агентство.

Представитель правительства Кириакос Кусиос объявил о начале процедуре по признанию получения гражданства недействительным. При этом он не стал раскрывать личности упомянутых людей, а само расследование продолжается.

Ранее местная газета Politis опубликовала список из 34 человек, в котором есть известные россияне и украинцы, получившие «золотые паспорта» Кипра благодаря инвестициям. В список попали бывший член правления «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко, крупнейший акционер банка «Уралсиб» Владимир Коган, умерший в прошлом году, и его вдова Людмила, также там значится российский предприниматель Григорий Березкин и его жена Елена.

Программы по предоставлению гражданства в обмен на инвестиции существуют в нескольких офшорных юрисдикциях, а также в трех государствах Евросоюза: на Кипре, Мальте и в Болгарии. Чтобы их получить, соискатель должен вложиться в местную экономику, сумма составляет как минимум 2 миллиона долларов.

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