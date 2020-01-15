Названы новые российские обладатели «золотых паспортов» Мальты

Мальтийское правительство обнародовало список лиц, получивших мальтийское гражданство в 2018 году. Среди новоиспеченных обладателей «золотых паспортов» — около десяти человек с именами известных российских граждан, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В основном в списке фигурируют полные тезки представителей бизнес-элиты: владельца группы компаний «Шоколадница» Александра Колобова, основателя сети «Магнолия» Леонида Лунева, бывшего главы «Транснефтепродукта» Михаила Меженцева, основателя группы компаний «Гута» Юрия Гущина, акционера АФК «Система» Александра Горбатовского, входившего в российский список журнала Forbes.

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Также в нем упомянуты имена людей, связанных с партией «Единая Россия», — члена политического совета отделения партии в Калининграде, гендиректора фирмы Gamma Development Юрия Находкина и бывшего депутата Госдумы Игоря Лисиненко. Последний подтвердил, что стал гражданином Мальты вместе с супругой — по его словам, это нужно для расширения его международного бизнеса.

Кроме того, в списке присутствуют полные тезки членов совета директоров «Сити Инвест Банка» Леонида Шоршера и Сергея Камзина и партнера адвокатского бюро «Иванян и партнеры» Василия Торкановского и членов его семьи. Торкановский представлял интересы Российской Федерации в споре с Украиной по поводу Крыма, в тяжбе с акционерами «Юкоса», а также с Грузией.

Программа «Гражданство в обмен на инвестиции» действует на Мальте с 2013 года. Для получения паспорта не нужно проживать на территории острова, но необходимо внести 650 тысяч евро в национальный инвестфонд, вложить еще 150 тысяч в мальтийскую экономику и купить недвижимость в стране.

В начале 2018 года стало известно, что среди россиян, получивших такой «золотой паспорт» — основатель компании «Яндекс» Аркадий Волож. Представители компании объяснили, что мальтийский паспорт облегчает его заграничные командировки: с ним он может свободно перемещаться по странам Евросоюза.

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