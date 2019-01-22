В возможности купить гражданство стран Евросоюза увидели лазейку для криминала

Схемы приобретения гражданства за деньги в странах Евросоюза могут помочь в отмывании денег, коррупции и уклонении от уплаты налогов. Об этом Еврокомиссия (ЕК) предупредила в своем проекте отчета, передает Reuters.

Отмечается, что возможность купить гражданство есть в Мальте, Болгарии и на Кипре. Это можно сделать при инвестировании в страну суммы от одного до двух миллионов евро. Отмечается, что в этом случае проблематично проверить происхождение имущества иностранцев, а также легко их идентифицировать. Помимо этого, страны обошли правила ЕС, которые требуют «эффективного» проживания в государстве до предоставления гражданства.

Кроме того, критике подверглась продажа вида на жительство. На данный момент его можно купить в 20 странах Евросоюза, включая вышеупомянутые. В частности, недовольство вызвала Португалия, выдающая вид на жительство иностранцам, которые находятся в стране всего семь дней в году, хотя в этом случае требуется постоянное присутствие. Кроме того, у иностранцев не проверяют происхождение денег и имущества.

До конца года Еврокомиссия создаст группу экспертов, которая разработает меры по противодействию рискам, возникающих от подобных схем. Сам документ будет опубликован в среду, 23 января.

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