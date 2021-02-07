Кипр предложил новые правила получения гражданства

Владение базовым уровнем греческого языка, а также знание истории и культуры Кипра могут стать одними из основных критериев при рассмотрении заявок на получение паспорта гражданина страны. Соответствующий законопроект внес на обсуждение парламента министр внутренних дел Никос Нурис, передает Cyprus Mail.

Предполагается, что для получения паспорта кандидат должен знать греческий язык на среднем уровне (В1) и иметь представление об основных элементах современной политической и социальной реальности Республики Кипр. Кроме того, заявитель должен непрерывно проживать на острове в течение последних 12 месяцев, а также находиться в стране 10 лет на законных основаниях, при этом он не должен отсутствовать в стране больше чем три года за этот период.

Уточняется, что заявитель не должен иметь судимостей, быть фигурантом возбужденного против него уголовного дела или замеченным замеченным в попытках нелегального приезда на Кипр. Также требуется наличие жилья на острове и финансовых ресурсов, которых достаточно для содержания его самого вместе с иждивенцами без помощи фондов социальной поддержки.

Правила не будут распространяться на представителей мира науки, культуры и спорта, которые способны предоставить Кипру услуги, знания и навыки, отвечающие самому высокому уровню.

Ранее власти Кипра отказались возвращаться к раздаче «золотых паспортов», программы гражданства в обмен на инвестицию, отмененной в 2020 году.

С 2013 по 2019 год Кипр получил более 9 миллиардов евро иностранных инвестиций благодаря этой программе. Она широко использовалась для отмывания денег и беспрепятственного перемещения по Евросоюзу лиц, которые иначе бы не получили европейского гражданства из-за криминального прошлого или по другой причине. Отмечается, что особенной популярностью «золотой паспорт» пользовался у граждан России, Украины, Китая и Камбоджи.