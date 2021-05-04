Кипр оставил Россию в группе стран с наибольшим риском заражения COVID-19. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения республики.

В «красной» группе стран находятся также Армения, Великобритания, Грузия, США, ОАЭ, Украина, Франция и другие государства.

Граждане, прибывшие из этих стран обязаны сдать тест на коронавирусную инфекцию в течение 72 часов до вылета и предъявить по прибытию соответствующую справку. При этом по прилету, уже на Кипре, они обязаны пройти повторный ПЦР-тест. Также туристы должны самоизолироваться до получения результатов тестирования.

В апреле сообщалось, что Кипр ужесточит карантинные меры. Совет министров Кипра принял решение ввести локдаун из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Согласно распоряжению, с 26 апреля до 9 мая включительно в республике вводится комендантский час, который будет действовать с 21:00 до 5:00, а из дома можно будет выйти только раз в день, заранее отправив электронное уведомление.