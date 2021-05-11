Россиянин побывал на Кипре и назвал курорт лучшим вариантом отдыха

Российский турист побывал в мае на Кипре и назвал курорт лучшим вариантом отдыха. Своими впечатлениями от поездки он поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Как признался автор, улететь на Кипр ему удалось со второго раза — первоначальный рейс с вылетом 15 апреля был отменен, и тур перенесли на майские праздники. «Особых нервов или потерь денежных не было, все прошло ровно», — добавил россиянин.

Турист также рассказал об ограничениях на курорте — на Кипре действует масочный режим, а городские кафе и рестораны работают только на вынос. Тем не менее, туристы могут спокойно гулять по улице и посещать пляжи — за исключением времени наступления комендантского часа.

«Город почти пустой, из всего народа, который можно встретить, 90 процентов русские», — подметил мужчина.

Россиянин поделился, что на Кипре довольно жарко — воздух прогревается до 26 градусов. «Море как на картинке — голубое, прозрачное, тёплое и очень соленое», — восхитился путешественник.

Ранее в мае Кипр изменил правила въезда для туристов. Согласно заявлению Минздрава страны, с 10 мая все привитые от коронавируса пассажиры вне зависимости от их гражданства и страны, прибывающие на Кипр, освобождаются от необходимости уходить на самоизоляцию, оставаться на карантине или проходить тесты на COVID-19. Подтверждением наличия прививки будет служить действительная карта вакцинации от коронавируса. Отмечается, что действие новых правил также распространяется на граждан России, привитых вакциной «Спутник V».