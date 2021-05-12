Россиянам разъяснили требования для въезда на Кипр

В консульстве Республики Кипр в Санкт-Петербурге разъяснили требования для въезда россиян. Там уточнили, что для отдыха в стране гражданам Российской Федерации необходимо предоставить прививочный сертификат, распечатанный с сайта Госуслуг на английском языке, с указанием номера заграничного паспорта. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что сертификат о вакцинации должен быть загружен на специальную платформу при оформлении онлайн-пропуска (CyprusFlightPass) за 24 часа до вылета. В случае, если у туриста нет прививки от коронавируса, ему нужно пройти два ПЦР-теста на COVID-19. Первый необходимо сделать за 72 часа до вылета, а второй — по прилете в республику за собственный счет. Вакцинированных путешественников также могут подвергнуть ПЦР-тестированию при въезде в страну.

В консульстве заявили, что требование о наличии CyprusFlightPass обязательно как для привитых, так и для невакцинированных путешественников. Всем иностранцам необходимо иметь этот пропуск в цифровом или распечатанном виде для передвижения по стране.

С 10 мая власти Кипра изменили правила въезда для туристов. Согласно заявлению местного Минздрава, все привитые от коронавируса пассажиры, вне зависимости от гражданства, освобождаются от самоизоляции, карантина и тестирования на COVID-19. Подтверждением наличия прививки будет служить действительная карта вакцинации от коронавируса. Отмечается, что действие новых правил также распространяется на граждан России, привитых вакциной «Спутник V».