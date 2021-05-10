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Кипр отменил карантин для привитых от COVID-19 россиян

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Фото: YIANNIS KOURTOGLOU / Reuters

Туристам, привившимся от коронавирусной инфекции, с 10 мая разрешено въезжать на Кипр без ограничений. Об этом сообщает Cyprus Mail со ссылкой на Минздрав республики.

Привитым туристам не нужно будет проходить тестирование на COVID-19 и уходить на обязательный карантин. В список стран, для которых будут ослаблены ограничения, вошли государства Евросоюза, а также Россия, Украина, Белоруссия, Армения, ОАЭ и ряд других.

Подтвердить наличие прививки необходимо свидетельством о вакцинации. Учитываться будет вакцинация как одобренными европейским регулятором препаратами — Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Janssen, так и российским «Спутником V». Перед поездкой на остров туристы должны подать специальную заявку на сайте Cyprus Flight Pass.

Ранее Кипр относил Россию к группе стран с наибольшим риском заражения COVID-19. В «красной» группе также находились Армения, Великобритания, Грузия, США, ОАЭ, Украина, Франция и другие государства. Граждане, прибывшие из этих стран обязаны были сдать тест на коронавирусную инфекцию в течение 72 часов до вылета и предъявить по прибытию соответствующую справку.

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