Россиянка отдохнула на Кипре и назвала его самым выгодным местом для отпуска

Россиянка побывала на Кипре и назвала остров самым выгодным вариантом для отдыха из доступных. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по ее словам, тур обошелся в 72 тысячи рублей на двоих, однако из питания в стоимость входили только завтраки. При этом она отметила, поездка в Пафос на западе Кипра обойдется дешевле, чем, например, путешествие в Айя-Напу.

По словам россиянки, отдых на острове почти ничем не отличается от допандемийного. Среди действующих ограничений автор указала требование носить маски везде, кроме пляжа и мест для занятия спортом, а также комендантский час с 00:00 до 05:00. Также туристам всегда необходимо иметь с собой билет на самолет в любом виде — электронном или бумажном.

Из недостатков туристка отметила не совсем ухоженный пляж, заваленный сухими водорослями, которые «трактор пытался собрать полдня».

Ранее в мае консульство республики разъяснило требования для въезда на Кипр российских туристов. Уточняется, что отдыхающим нужно предоставить сертификат вакцинации, распечатанный с сайта Госуслуг на английском языке. На документе должен быть указан номер паспорта.