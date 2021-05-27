Привитым россиянам разрешат въезд в Таиланд

Тайский курорт Паттайя разрешит въезд для привитых туристов и отменит 14-дневный обязательный карантин по прибытии. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в четвертом квартале 2021 года всем иностранным туристам, получившим прививку от коронавируса, будет разрешен въезд в Паттайю без прохождения двухнедельного карантина. Тем не менее, чтобы отправиться в другой район Таиланда, путешественники будут обязаны остаться в районах Бангламунг и Саттахип в течение семи дней.

Уточняется, что Таиланд примет гостей из стран, которые признаны министерством здравоохранения как территории с низким уровнем распространения коронавирусной инфекции. Среди них была названа Россия и Германия. Говорится также, что прививка должна быть сделана не более чем за год до поездки в Паттайю.

Ранее в мае Таиланд объявил новые даты отмены карантина для иностранных туристов. Официальный представитель правительства заявил, что ограничения могут быть сняты в октябре.