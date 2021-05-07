Таиланд собрался ввести сбор с иностранных туристов

Правительство Таиланда планирует с января 2022 года ввести сбор с иностранных туристов. Его размер составит 300 батов (около 700 рублей). Об этом сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на министра туризма и спорта Таиланда Пипата Ратчакитпракана.

По его словам, средства будут поступать в туристический фонд для использования в чрезвычайных ситуациях. Острая необходимость в организации, создание которой уже одобрено Национальным комитетом по политике в области туризма, возникла на фоне распространения коронавируса. По словам министра, деньги из фонда могут помочь туристической отрасли справиться с неопределенностью в будущем.

Ратчакитпракан подчеркнул, что если Таиланд сможет привлечь 20,8 миллиона туристов в 2022 году, фонд пополнится на 6,2 миллиарда батов (около 1,47 миллиона рублей). Однако в этом году правительство планирует привлечь в страну лишь 3–4 миллиона путешественников.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести курортный сбор, который будет действовать для туристов на территории всей России. Тем временем в Крыму, который считается одним из самых популярных российских курортов, напротив приняли решение отменить туристический сбор до весны 2022 года.