Таиланд упростил въезд для российских туристов

С 1 апреля Таиланд сокращает сроки обязательной самоизоляции и упрощает въезд для иностранных туристов, в том числе путешественников из России. Об этом сообщает Bangkok Post.

Как передает издание, для гостей, въезжающих на территорию королевства с ПЦР-тестом, срок карантина будет сокращен до десяти дней. При этом им придется два раза сдать дополнительный тест на коронавирус — в середине срока изоляции и на последний или предпоследний день.

Новое правило не касается туристов из стран, где обнаружены мутации вируса — ЮАР или Бразилия. В этом случае путешественники обязаны отсидеть на карантине две недели.

Помимо сокращения срока карантина, туристам разрешат покидать номера для занятий спортом в фитнес-клубах или на свежем воздухе, а также для походов в магазин за продуктами на территории отеля.

Ранее в марте власти популярных среди туристов тайских курортов Пхукет и Самуи представили план по открытию въезда для путешественников. Так, тайские острова планируют начать принимать гостей уже в июле при условии, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится и будут соблюдены все ограничения.