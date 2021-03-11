Происходящее на опустевшем курорте Таиланда показали на видео

Австралийский турист снял на камеру популярный среди путешественников курорт в Таиланде, опустевший из-за пандемии коронавируса. Видео публикует издание Daily News.

Отдыхающий по имени Мэтти (Matty) показал несколько роликов, на которых видны заброшенный торговый центр в Пхукете и пустынный безлюдный пляж Ката на юго-западе острова.

На кадрах видно, как в огромном торговом центре, рассчитанном на 500 тысяч человек, гуляют три туриста. Сотни магазинов, кинотеатров, и салонов красоты пустуют без посетителей. «Это место вызывает у меня мурашки по коже», — поделился Мэтти.

На втором видео блогер показал безлюдный пляж Ката, который когда-то был очень популярен среди туристов. Зонтики и лежаки убраны, отдыхающих на берегу нет. «Это по-прежнему красивое место, и если у вас есть возможность приехать сюда, я бы посоветовал вам это сделать», — заявил австралиец.

В апреле 2020 года Таиланд запретил практически всем туристам въезд в страну из-за пандемии коронавируса. Решение правительства оказало катастрофическое влияние на туристическую отрасль.

8 марта сообщалось, что Таиланд сократит вдвое обязательный карантин для иностранцев, вакцинированных от коронавируса. Так, с апреля вводится новое правило, согласно которому, для привитых туристов срок обязательной изоляции будет составлять не 14, а семь дней. Для въезда в страну путешественники обязаны предоставить документ о пройденной вакцинации не более чем за три месяца до поездки, а также отрицательный тест на COVID-19.