Таиланд сократит карантин для вакцинированных иностранцев

Таиланд сократит вдвое обязательный карантин для иностранцев, вакцинированных от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны, передает Reuters.

Для привитых иностранцев срок обязательной изоляции будет составлять не 14, а семь дней. Изменения вступят в силу с апреля. Путешественники должны будет предоставить документ, подтверждающий прохождение вакцинации в течение трех месяцев, предшествовавших поездке, а также отрицательный тест на коронавирус.

Послабления введут и для непривитых иностранцев. При наличии отрицательного теста их карантин будет сокращен до 10 дней. При этом изменения не коснутся путешественников из Африки. Даже при наличии сертификата о вакцинации и отрицательного теста они должны будут провести 14 дней в обязательной изоляции. Такое решение вызвано опасениями властей из-за более заразных мутаций коронавируса, которые циркулируют на африканском континенте.

В 2019 году в Таиланд приехало почти 40 миллионов туристов. Однако из-за пандемии коронавируса страна была вынуждена ввести ограничения на число авиарейсов и обязательный карантин, что привело к существенному сокращению туристического потока. В результате множество сотрудников, задействованных в сфере обслуживания и туризма, потеряли работу.