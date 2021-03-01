Запертый в Таиланде россиянин поблагодарил коронавирус за новую жизнь

Российский турист больше года не мог покинуть Таиланд из-за пандемии коронавируса. О своей новой жизни он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

Около года назад житель Ямала Олег Потапов направлялся в Мьянму транзитом через Таиланд, чтобы заняться волонтерской деятельностью. Когда объявили о пандемии коронавируса, туристу пришлось остаться в стране на неопределенный срок. Найти работу и средства к существованию россиянину помогло знание английского языка.

«Мне было очень сложно, но теперь… Пришлось все пережить, взять себя в руки и выжить — найти деньги на еду, жилье, за свет и за воду. Мне помогали и тайцы, и русские, которые тут застряли», — с благодарностью вспоминает турист.

После карантина Потапов устроился учителем начальных классов в государственную школу. Спустя пять месяцев ему доверили старших учеников. Сейчас россиянин занимается репетиторством, преподает взрослым и детям и работает удаленно — например, занимается с ребятами из Ямало-Ненецкого автономного округа через свой Instagram.

Потапов встретил в Таиланде свою любовь — его девушку зовут Ладда, она тоже работает учительницей английского языка. В планах Потапова — купить машину и построить дом. Теперь россиянин не планирует возвращаться, но хочет продолжить путешествовать по миру.

«Я часто говорю: спасибо коронавирусу, что изменил мою жизнь! Видите, вокруг море, солнце, природа», — заключил Потапов.

Ранее в феврале сообщалось о британской туристке, которая переехала в новую страну и полностью изменила свою жизнь после странного знакомства в отпуске. Во время поездки в Испанию она встретила своего будущего мужа, с которым сейчас путешествует по Франции в доме на колесах.