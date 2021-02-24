Женщина за три дня бросила семью ради жизни в фургоне после странного знакомства

Британская туристка переехала в новую страну и полностью изменила свою жизнь после странного знакомства с мужчиной в отпуске. Об этом пишет Mirror.

Рэйчел Хорн (Rachel Horne) встретила своего будущего мужа, Флориана Рокэ (Florian Roquais) во время поездки в Испанию. На тот момент, Хорн недавно закончила университет и работала в центре помощи и ухода за больными деменцией и престарелыми людьми. Всего лишь через три дня после встречи с Рокэ женщина бросила свою работу и семью ради кочевого образа жизни в фургоне, ведь по ее словам, она встретила «любовь всей ее жизни».

«Всегда найдется миллион причин не делать чего-либо, поэтому я доверилась своей интуиции», — вспоминает Хорн.

Следующие три месяца пара прожила в Шотландии, в палатке. Им так понравился их новый образ жизни, что они решили продолжать свои автономные путешествия, но чуть с большим комфортом. Для этого они купили старый фургон Peugeot Boxer за девять тысяч евро (около 813 тысяч рублей) и переделали его в уютный дом на колесах с солнечными батареями и солнечным душем.

«Мой муж умеет делать многие вещи своими руками. Вначале у нас ничего не было, но потом он оборудовал в фургоне кухню, в которой есть газовая плита и раковина», — рассказала Хорн. Вся электрика работает на солнечной энергии, также у пары есть фильтр для речной воды. Для обустройства дома потребовалось четыре тысячи евро (примерно 360 тысяч рублей) и шесть месяцев работы.

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После года совместной жизни пара решила связать себя узами брака. Во многом этому поспособствовала ситуация с пандемией — закрытые границы могли вынудить Хорн вернуться домой в Великобританию. Свадьба обошлась примерно в 35 евро (приблизительно три тысячи рублей), после чего молодожены уехали на своем фургоне во французские Альпы.

Сейчас молодым людям обоим по 26 лет и они автономно живут в своем фургоне во французских горах, проводя время в походах, занимаясь йогой, плаванием и чтением. О жизни путешественников Хорн рассказывает в своем Instagram-аккаунте. Пара не планирует переезжать в «нормальный» дом в будущем, хотя они рассматривают возможность жить в одном месте, если это будет экологично для природы.

Из-за карантина пара была вынуждена остаться на одном месте и отложить свои планы по путешествиям по Европе. Хорн призналась, что иногда чувствует себя одиноко, так как они проводят время изолированно от всех людей. Несмотря на это, она счастлива, что может жить в соответствии со своими ценностями.

«Говорят, лучшее в жизни — бесплатно, и это правда. У меня нет самых дорогих кроссовок, но у меня есть время, чтобы отправиться в поход в горы с мужчиной, которого я люблю», — поделилась женщина.

Ранее в январе сообщалось о россиянке, которая случайно прожила с турком полтора месяца. Туристка оказалась в стране на момент прекращения международного авиасообщения из-за пандемии коронавируса, и была вынуждена поселиться дома у незнакомого мужчины. Вместе они готовили блюда и смотрели фильмы по вечерам.