Названы сроки открытия популярных курортов Таиланда для туристов

Власти популярных среди туристов тайских курортов Пхукет и Самуи представили план по открытию въезда для путешественников. Об этом сообщает Bangkok Post.

Согласно информации издания, острова планируют начать принимать гостей уже в июле при условии, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится и будут соблюдены все ограничения.

Кроме того, проект, который назвали «Песочницей Пхукета» предполагает, что все прибывающие на курорт должны будут предоставить сертификат о вакцинации, ковидный паспорт или специальный проездной IATA Travel Pass. При этом требование иметь при себе отрицательный ПЦР-тест сохраняется.

Правительство Самуи также разработало свою схему организации отдыха, согласно которой иностранных гостей острова будут принимать по закрытым маршрутам, чтобы изолировать их от местных жителей. Кроме того, каждого, кто прилетит на Самуи, будет ожидать двухнедельный карантин и повторная сдача ПЦР-теста даже при наличии прививок.

Если тестирование покажет отрицательный результат, то туристу разрешат передвигаться по заранее распланированным маршрутам вместе с гидом. Далее ему придется сдать тесты еще раз на 7-ой и 14-ый день пребывания в стране. Если каждый из них будет отрицательным, то путешественник сможет передвигаться по Таиланду в обычном режиме.

В марте австралийский турист снял на камеру, как популярный среди туристов мировой курорт в Таиланде опустел и стал заброшенным. Турист из Австралии Мэтти Ви (Matty V) снял пару видеороликов несколько недель назад, куда попали заброшенный торговый центр в Пхукете и пустынный безлюдный пляж Ката на юго-западе острова.

8 марта сообщалось, что Таиланд сократит вдвое обязательный карантин для иностранцев, вакцинированных от коронавируса. Так, с апреля вводится новое правило, согласно которому для привитых туристов срок обязательной изоляции будет составлять не 14, а 7 дней. Для въезда в страну путешественники обязаны предоставить документ о пройденной не ранее чем за три месяца до поездки вакцинации, а также отрицательный тест на COVID-19.

В апреле 2020 года Таиланд запретил практически всем туристам въезд в страну из-за пандемии коронавируса. Решение правительства оказало катастрофическое влияние на туристическую отрасль.