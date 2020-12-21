На самом популярном курорте России отменили сборы с туристов

В Крыму, который считается одним из самых популярных российских курортов, отменили туристический сбор до весны 2022 года. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, государственный совет республики внес изменения в закон о сборе с туристов, отложив его введение на год — с 1 мая 2021 на 1 мая 2022 года. Соответствующий законопроект принят сразу в двух чтениях.

Как пояснил председатель парламента Владимир Константинов, Крым отказался от сбора из-за большого числа обращений от представителей турбизнеса, обеспокоенных «несвоевременностью введения дополнительных платежей для туристов во время пандемии».

Кроме того, считают власти республики, введение сбора может способствовать развитию теневого сектора туристической отрасли, поэтому в Крыму необходимо сначала легализовать малые средства размещения.

В ноябре сообщалось, что в России предложили ввести курортный сбор во всех субъектах страны. С таким предложением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.