Объяснена польза пандемии коронавируса для туристов

Пандемия коронавируса благотворно скажется на индустрии путешествий и принесет значительную пользу туристам. Такое мнение в беседе с Forbes выразила эксперт по туризму Дженнифер Цвики (Jennifer Zwicky).

Так, в числе положительных явлений — отказ ряда авиакомпаний от не выгодных для пассажиров правил продажи билетов, упрощенные условия проката автомобилей, а также усиленный санитарно-гигиенический контроль в объектах размещения, объяснила специалистка.

Кроме того, не исключено, что в некоторых странах на законодательном уровне могут быть рассмотрены вопросы полного возврата средств за отмененные из-за вспышки вируса путешествия и отмены курортных сборов. Наконец, считается, что авиакомпании прибегнут к жестким мерам в отношении нездоровых пассажиров и не будут допускать их на борт.

8 мая сообщалось, что вынужденный перерыв в путешествиях по миру, возникший из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, может принести пользу индустрии туризма. По мнению экспертов, сложившиеся обстоятельства помогут переосмыслить сферу путешествий и сделать ее «более здоровой» — в частности, уделять больше внимания не объемам туристического потока, а тем местам, куда он направлен.

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