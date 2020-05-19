Объяснена бесполезность помещения туристов на карантин из-за коронавируса

Некоторые ограничения, введенные руководствами стран на фоне пандемии коронавируса, в том числе помещение туристов на карантин, не принесут никакой пользы. Об этом в беседе с CNBC заявил глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк.

«Мы призываем властей не применять карантинные меры, согласно которым прибывающие из-за границы граждане будут находиться в изоляции в течение двух недель», — отметил Жюньяк. По его словам, внедрение таких требований бесполезно в случае, если при выезде из той или иной страны и въезде на ее территорию будет строго соблюдаться санитарно-гигиенический контроль.

Глава организации считает, что санитарных процедур, проводимых авиакомпаниями и аэропортами, вполне достаточно, чтобы избежать распространения инфекции, в их числе — замер температуры, контроль за ношением средств индивидуальной защиты, качественная очистка и дезинфекция салонов лайнеров, ограничения по загрузке багажа.

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13 мая председатель британского Института путешествий и туризма Стивен Фрейдман заявил, что новые правила карантина на фоне пандемии коронавируса негативно скажутся на туристической отрасли и «убьют международные поездки». По его словам, индустрия туризма уже переживает кризис, потому «меры будут иметь разрушительный эффект».

Власти многих стран ранее ввели новые ограничения для всех иностранных граждан, прибывающих в страну, — в их числе оказалась, к примеру, Испания. Согласно нововведениям, все путешественники обязаны проходить двухнедельный карантин и в случае появления симптомов заболевания обращаться в компетентные медицинские организации.

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