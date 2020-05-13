Раскрыт негативный эффект карантинных мер на фоне коронавируса

Новые правила карантина на фоне пандемии коронавируса негативно скажутся на туристической отрасли и «убьют международные поездки». Об этом заявил газете The Guardian председатель британского Института путешествий и туризма Стивен Фрейдман (Steven Freudmann).

Комментируя введение в Великобритании 14-дневного обязательного карантина для прибывших из-за границы, Фрейдман отметил, что индустрия туризма в стране уже переживает кризис, потому «мера будет иметь разрушительный эффект».

По мнению эксперта, немногие туристы согласятся заказать тур в Париж, Барселону или даже на Средиземное море, если после этого им придется провести две недели в самоизоляции.

«Какие работодатели предоставят месяц отпуска тем, кто берет двухнедельный перерыв?» — отметил Фрейдман.

Как отмечает Daily Express, правительство Великобритании разработало план восстановления после пандемии коронавируса, где изложены правила карантина для путешественников и небольшой перечень исключений. В первую очередь они будут касаться поставщиков товаров.

Ранее сообщалось, что эксперты швейцарской организации авиационных телекоммуникаций SITA предупредили туристов о возможной опасности путешествий после пандемии коронавируса. По мнению исследователей, в будущем страны могут закрывать границы в любой момент за считаные часы, и путешественники окажутся в ловушке.

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