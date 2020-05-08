Стюардесса рассказала о самой раздражающей привычке пассажиров в полете

Стюардесса Хизер Пул (Heather Poole), написавшая книгу о работе в авиакомпании, рассказала о привычке пассажиров, которая больше всего раздражает бортпроводниц. Ее слова приводит Daily Express.

Так, по заверению бывшей сотрудницы авиаотрасли, стюардессам не нравится, когда туристы заказывают диетическую колу.

«Этот напиток пенится сильнее других, поэтому наливать его — целая мука, особенно, если придется класть в стакан лед», — отметила Пул.

По словам бортпроводницы, за то время, что она наливает диетическую колу, она могла бы подать напиток трем другим пассажирам.

В феврале пользователи сети перечислили самые раздражающие привычки туристов в аэропорту и самолетах. Выяснилось, что больше всего попутчиков раздражают люди, толпящиеся перед выходом на посадку, а также те, кто начинает есть в самолете.

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