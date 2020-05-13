Раскрыта опасность путешествий в будущем после пандемии коронавируса

Эксперты швейцарской организации авиационных телекоммуникаций SITA (Societe Internationale de Telecommunications Aeronautiques) предупредили туристов о возможной опасности путешествий после пандемии коронавируса. Выдержки из документа «Новая нормальность: Как COVID-19 изменит авиаотрасль» публикует The Sun.

Так, по информации исследователей, в будущем страны могут закрыть границы в любой момент за считаные часы, и путешественники окажутся в ловушке.

«Последние несколько недель страны боролись за то, чтобы остановить распространение пандемии и обеспечить безопасность своих граждан, поэтому принимали согласованные меры по сокращению передвижения людей. В частности, они закрывали границы, и пассажиры не могли вернуться домой», — пояснили специалисты.

Кроме того, туристов предостерегли, что авиакомпании также могут отменять рейсы в последнюю минуту, если в стране произойдет внезапная вспышка вируса. Как говорится в документе, «статус рейсов будет непредсказуемым и часто изменяющимся», а пассажиры все реже станут получать уведомления об отмене перелетов.

В апреле генеральный директор туристического онлайн-портала The Points Guy Брайан Келли (Brian Kelly) поделился своим видением того, как в будущем могут измениться путешествия после пандемии коронавируса. Так, по словам эксперта, когда будет восстановлено международное авиасообщение, ожидания потребителя станут завышенными.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!