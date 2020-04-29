Описаны будущие изменения в путешествиях по миру после пандемии коронавируса

Генеральный директор туристического онлайн-портала The Points Guy Брайан Келли (Brian Kelly) поделился своим видением того, как в будущем из-за пандемии коронавируса могут измениться путешествия по миру. Его краткое интервью публикует американское издание Fox News.

Так, по словам эксперта, когда будет восстановлено международное авиасообщение, ожидания потребителей станут завышенными. «Путешественники будут надеяться, что их номер в гостинице подвергли тщательной уборке, а при посадке в самолет они уже не захотят находиться так близко друг к другу», — уточнил Келли.

Кроме того, эксперт считает, что теперь дезинфекция кресел в самолетах, а также ношение масок и перчаток в общественных местах станет нормой для всех.

Помимо прочего, Келли дал совет тем, кто планирует в ближайшее время приобретать авиабилеты. «Я бы не рекомендовал путешествовать в это время, но если вы собираетесь забронировать рейс, который состоится через три-шесть месяцев, то лучше заранее ознакомиться с правилами отмены брони. Также я советую рассмотреть возможность страхования путешествия», — пояснил специалист, добавив, что сейчас ни у кого нет определенности.

Ранее в апреле консалтинговое агентство SimpliFlying описало изменения в сфере пассажирских авиаперевозок, которые могут случиться после пандемии коронавируса. В первую очередь будущие нововведения затронут процесс регистрации на рейс в аэропорту — по мнению экспертов, он может стать полностью бесконтактным за счет устройств, сканирующих уникальные коды или считывающих голосовые команды.

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