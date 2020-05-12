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В Испании ввели ограничения для всех туристов из-за коронавируса

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Фото: Vincent West / Reuters

Власти Испании на фоне пандемии коронавируса ввели новые ограничения для всех иностранных граждан, прибывающих в страну. Соответствующее решение приняло местное правительство, передает Reuters.

Согласно нововведениям, все путешественники, въезжающие на территорию государства с 15 мая по 24 мая, будут обязаны проходить двухнедельный карантин. Туристам в течение 14 дней запретят покидать место самоизоляции — номер в отеле или квартиру — за исключением походов в магазин или больницу.

Кроме того, в случае появления симптомов заболевания — лихорадки, кашля, насморка или общего недомогания — изолированные должны будут обратиться в компетентные медицинские организации.

Помимо этого, туристические агентства, операторы и компании обяжут заблаговременно информировать путешественников о новых правилах въезда в страну. Отмечается, что подобные меры были приняты во избежание повторной вспышки коронавируса в Испании.

По последним данным, в Испании зарегистрировано более 227 тысяч подтвержденных случаев заболевания COVID-19. При этом 137 тысяч пациентов выздоровели, более 26 тысяч носителей инфекции скончались. C 11 мая часть территории страны, на которой живет примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер.

Ранее в мае стало известно о том, что Турция введет новые ограничения для иностранных туристов, согласно которым ни один посещающий страну путешественник не сможет въехать в нее без справки об отсутствии коронавируса. Так, власти обяжут всех иностранцев и местных граждан, возвращающихся из-за границы, пройти тестирование на COVID-19 в аэропортах страны.

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