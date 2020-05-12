В Таиланде задумались о новых сборах с россиян после пандемии коронавируса

В министерстве туризма и спорта Таиланда задумались о введении новых сборов с иностранных туристов, в том числе россиян, после спада пандемии коронавируса. Об этом пишет Bangkok Post со ссылкой на главу ведомства Пипата Ратчакитпракана.

Предполагается, что размер налога составит не более 300 батов (686 рублей), он будет взиматься с граждан других стран, прибывших воздушным, наземным или морским транспортом. В частности, сумма может быть включена в стоимость билетов.

«Пандемия оказала серьезное влияние на туризм, и туристический фонд должен выделить средства для государственных учреждений, которые будут обслуживать туристов», — пояснил министр. Таким образом, деньги пойдут на восстановление и развитие туристической деятельности в стране и обеспечение безопасности и защиты иностранцев.

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Окончательно объявить о введении нового налога власти намерены до IV квартала текущего года. Известно, что сбор является частью национального плана по поддержанию постоянного дохода для стабилизации национальной экономики.

4 января сообщалось, что в Амстердаме с 1 января ввели новый налог для туристов — он составит три евро за одну ночь. Сумма будет начисляться дополнительно к действующему туристическому налогу — семь процентов от стоимости номера.

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