Россияне понадеялись на отпуск за границей до конца года

Большинство россиян надеется отправиться в какую-либо поездку, в том числе за границу, до конца этого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос, проведенный компанией Ozon.Travel.

85 процентов респондентов отметили, что хотят поехать в отпуск в 2020 году, при этом две трети из них изъявили желание уехать за границу. Самым популярным направлением стала Европа, ее выбрали 60 процентов путешественников, на втором месте Азия, куда бы отправились 15 процентов опрошенных. Список самых популярных к посещению стран возглавили Италия, Испания, Турция, Греция и Таиланд.

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Путешественники, которые предпочли Россию, в основном хотели бы отправиться в южные регионы страны.

Самые позитивно настроенные жители (10 процентов) надеются уехать путешествовать уже в августе, однако большинство рассчитывает на осень.

15 процентов россиян не планируют какой-либо поездки в этом году. Часть из них отказалась от путешествия из-за материальных обстоятельств, а часть уверена, что границы так и будут закрыты в ближайшем будущем.

Один процент граждан не верит в окончание пандемии коронавируса и не хочет никуда ехать из-за страха перед болезнью.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам отказаться от поездок за границу в 2020 году из-за обострения ситуации с распространением коронавируса. Она отметила, что отменить поездки за рубеж всего на один год — это не трагедия.

По последним данным, в России зафиксировано более 99 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране 1037 человек скончались в результате пандемии.

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