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Амстердам ввел новый налог для туристов

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Амстердам
Амстердам

В Амстердаме с 1 января ввели новый налог для туристов, сообщает The Telegraph.

Он составит три евро за одну ночь. Сумма будет начисляться дополнительно к действующему туристическому налогу — 7 процентов от стоимости номера. Туристы, которые забронируют проживание через Airbnb, должны будут платить 10 процентов за ночь.

В Амстердаме проживает 1,1 миллион человек. При этом ежегодно город посещают 17 миллионов гостей. Власти заявили о намерении контролировать туристический поток.

В ноябре заместитель мэра Амстердама по вопросам туризма Виктор Эверхардт сообщил о планах избавиться от названия «квартал красных фонарей», поскольку оно ассоциируется с интим-услугами.

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