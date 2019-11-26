Амстердам избавится от «квартала красных фонарей»

Заместитель мэра Амстердама по вопросам туризма Виктор Эверхардт (Victor Everhardt) намерен избавиться от названия «квартал красных фонарей» из-за того, что он ассоциируется с интим-услугами. Об этом сообщает Het Parool.

Во время прошедших в городском совете дебатов Эверхардт предложил использовать историческое название района «Де Валлен» или просто называть его «центр города». Название «квартал красных фонарей» уберут со всех указателей, а сам район не будут продвигать в качестве достопримечательности.

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Заместитель мэра подчеркнул, что местные жители в курсе предстоящих изменений и принимают участие в дискуссии.

В феврале 2019 года мэр Амстердама Фемке Халсема призвала реформировать квартал красных фонарей. Она заявила, что превращение проституции в туристическую достопримечательность унизительно и недопустимо.

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