В Амстердаме решили исключить проституток из списка достопримечательностей

Мэр Амстердама Фемке Халсема призвала реформировать знаменитый Квартал красных фонарей — городской район, в котором процветает секс-индустрия. Она заявила, что превращение проституции в туристическую достопримечательность унизительно и недопустимо, сообщает местное издание DutchNews.

Отмечается, что градоначальница готова рассмотреть все варианты преобразования квартала, которые так или иначе изменят ситуацию.

По словам Халсемы, поток туристов затрудняет работу проституток в районе и ставит под угрозу их безопасность. Она добавила, что амстердамская традиция открытой секс-индустрии все больше связана с унижением женщин путешественниками. Мэр намерена разработать пакет мер до лета для решения проблемы.

Некоторые политические активисты призвали и вовсе отказаться этого общественного «мясного рынка».

Ранее в декабре Халсема заявляла, что ограничит проституцию в городе.

Квартал красных фонарей в Амстердаме — один из самых известных в мире. Под ним подразумевают район Де Валлен, где расположены публичные дома, секс-шопы, секс-театры, магазины по продаже марихуаны и так далее.

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