Амстердам захотели оставить без проституток

Фемка Халсема, первая градоначальница в истории Амстердама, собирается ограничить проституцию в городе, пишет Bloomberg. Чиновница считает, что репутация голландской столицы играет против нее.

По мнению Халсемы, в Амстердам в последние годы приезжает слишком много туристов, главная цель которых — посетить район Валлен, более известный как Квартал красных фонарей. Они мешают местным жителям и эксплуатируют работающих там проституток, среди которых много иностранок.

По данным за 2016 год, столицу Нидерландов, население которой составляет 850 тысяч человек, посетило 18 миллионов туристов. «Давайте не питать иллюзии, что их число будет сокращаться. В будущем оно только возрастет», — отметила мэр.

Халсема считает, что Амстердам должен привлекать туристов своей историей и культурной ценностью, а не возможностью заняться сексом за деньги. Из-за Квартала красных фонарей значимость Старого города в последнее время сильно уменьшилась, уверена она.

Против расположенных в Валлене борделей, большинство из которых имеют выходящие на улицу панорамные окна (которые позволяют туристам разглядывать проституток), выступают и многие местные жители. Недавно они уже проголосовали против строительства пристани, к которой должны были пришвартовываться туристические лодки.

Пока Халсема не рассказывает, как именно собирается бороться с проституцией в городе. Мэр ограничивается формулировками «переосмыслить» и «пересмотреть».

Издание указывает, что у Халсемы и ее подчиненных есть и другие проблемы, например, нехватка жилья, которая становится все более острой по мере того, как в Амстердам переезжают напуганные Brexit европейцы. Недавно в столицу Нидерландов из Лондона перенесли штаб-квартиру Европейского медицинского агентства.

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