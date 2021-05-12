Таиланд объявил новые даты отмены карантина для иностранных туристов

Таиланд планирует отменить обязательный карантин для привитых иностранных туристов в октябре. Об этом пишет Reuters.

Новые даты объявил официальный представитель правительства Трайсули Трайсоранакул. Согласно его заявлению, власти откроют 10 наиболее популярных направлений, среди которых Паттайя, Пханг Нга, острова Самуи и Краби, а также столица государства Бангкок.

По оценкам экспертов, такие меры позволят привлечь до 3,5 миллиона отдыхающих и доход туристическому сектору в размере 9,58 миллиарда долларов. Так власти надеются частично восстановить ключевой для Таиланда рынок, пострадавший из-за пандемии.

Однако политик добавил, что прежде чем отменять изоляцию, по крайней мере 70 процентов жителей в каждой из 10 провинций должны быть вакцинированы.

Ранее в апреле в Таиланде отложили на неопределенное время прием привитых туристов без обязательного карантина. В стране обеспокоены увеличением суточного прироста по заболеваемости коронавирусом, а также темпами вакцинации населения.

«Мы обеспокоены сроками открытия. Нам все еще нужно обсудить план вакцинации. Если цель коллективного иммунитета не может быть достигнута, нам, вероятно, придется рассмотреть возможность возобновления туризма только в определенных районах на Пхукете», — отметил министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн.