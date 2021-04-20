Популярный пляжный курорт продлит карантин для туристов

Таиланд продлит двухнедельный карантин для привитых иностранных туристов, собирающихся отдохнуть на Пхукете. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам министра туризма и спорта Таиланда Пхипхата Ратчакитпракарна, ранее назначенное на 1 июля открытие популярного пляжного курорта может не состояться в связи с резким увеличением суточного прироста инфицированных. Еще одна причина пересмотра дат — недостаточные темпы вакцинации местного населения.

«Мы обеспокоены сроками открытия. Нам все еще нужно обсудить план вакцинации. Если цель коллективного иммунитета не может быть достигнута, нам, вероятно, придется рассмотреть возможность возобновления туризма только в определенных районах на Пхукете», — отметил министр.

Новая дата открытия пока неизвестна, соответствующие переговоры состоятся на следующей неделе. По прогнозам экспертов, россияне смогут отправиться на курорт в лучшем случае в ноябре.

«Очень сложно в такой ситуации прогнозировать сроки открытия. Если во всех странах мира ситуация глобально улучшаться не будет, то и Таиланд не станет торопиться с открытием, рисковать. В итоге сроки открытия будут откладываться и откладываться», — уточнил генеральный директор TEZ Tour Таиланд Андрей Снетков.

Ранее в марте правительство королевства заявило об отмене двухнедельного карантина на Пхукете с 1 июля для привитых путешественников. Согласно изначальным планам, если такой сценарий оказался бы успешным, его могли распространить и на другие популярные туристические направления внутри страны, например на остров Самуи.