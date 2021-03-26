Популярный среди россиян пляжный курорт откроется для туристов при одном условии

С 1 июля туристы смогут прилететь на остров Пхукет, который считается популярным пляжным курортом среди россиян, без прохождения двухнедельного карантина. Ключевым условием для въезда станет сделанная прививка от коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра туризма Таиланда Пхипата Ратчакитпракарна.

Власти планируют открыть курорт на три месяца раньше, чем все остальные части Таиланда. Решение было принято правительством на заседании комиссии по экономическим вопросам.

Если такой сценарий окажется успешным, его распространят и на другие популярные туристические направления внутри страны — в частности, на остров Самуи.

Глава туристической ассоциации Пхукета Бхуммикити Руктаенгам оценил потенциальный экономический эффект от возобновления туризма на Пхукете в 30 миллиардов тайских бат (963 миллиона долларов).

К моменту открытия курорта планируется привить около 70 процентов населения острова. Ожидается, что количество введенных доз достигнет 930 тысяч. Приоритет при получении вакцины будет отдаваться местным жителям.

Ранее Таиланд ослабил карантинные меры для въезжающих туристов. Путешественникам сократили срок обаятельной самоизоляции до десяти дней и разрешили некоторые перемещения по территории отеля. Теперь можно заниматься спортом на свежем воздухе и ходить в магазин при гостинице.