Песков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения с Египтом

Пресс-секретарь российского президента Дмирий Песков ответил на вопрос журналистов кремлевского пула о возобновлении авиасообщения с Египтом. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 1 июня.

Он отметил, что решение будет принимать оперштаб. Инспекционные поездки туда уже были, уточнил он.

Ранее эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) предположили, что рейсы на курорты Египта запустят в конце июня. Так, президент Арабской Республики Абдель Фаттах Сиси дал поручение губернаторам провинций подготовить курортные зоны к приезду российских путешественников.

31 мая в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что Россия продлит приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно. Между тем, согласно данным АТОР, 388 тысяч туристов планируют уехать в Турцию в период с 1 по 30 июня.

При этом с 10 июня возобновляется авиасообщение с девятью странами. Речь идет об Австрии, Ливане, Маврикии, Люксембурге, Марокко, Хорватии, Албании и Венгрии. Кроме того, с 2 июня возобновятся перелеты в Великобританию.