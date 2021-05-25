Россиянка съездила в Египет и пожаловалась на антисанитарию и высокие цены

Съездившая в Египет россиянка пожаловалась на антисанитарию и высокие цены на местных базарах. Своими впечатлениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам автора статьи, наиболее спокойная обстановка для отдыхающих в отелях и на туристических улицах, где нет риска столкнуться с попрошайками и навязчивыми торговцами. Рынков, куда ходят местные жители, путешественница посоветовала избегать.

Так, на одном из базаров блогерша наблюдала грязь, неприятный запах, экскременты животных, а также гнилые фрукты, которые лежали на прилавках вместе со свежими продуктами.

Также туристка неприятно удивилась высокими ценами. Самыми дорогими фруктами были яблоки — они стоили 20 египетских фунтов (почти 100 рублей) за килограмм, а чай обошелся в 120 фунтов за килограмм.

«Скажу честно, второй раз на фруктовый базар в Хургаде я не приду. Тем более ехать издалека не стоит», — резюмировала девушка.

Ранее в мае россиянка съездила в Египет и описала отпуск фразой «больно смотреть». Туристка посетила Каир и ужаснулась жилищными условиями местных. Так, она отметила ветхие дома, голодных детей на улицах и антисанитарию в магазинах.