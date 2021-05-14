Съездившая отдохнуть в Египет россиянка описала поездку фразой «больно смотреть»

Российская туристка съездила на один день в Каир и описала город фразой «больно смотреть». Своими впечатлениями девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликовали на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор статьи отправилась в отпуск в Шарм-эль-Шейх, а за сутки до возвращения на родину решила посмотреть на столицу Египта. Прежде всего она отметила жаркую погоду и раскаленный воздух в городе, что сильно испортило настроение от поездки.

Кроме того, туристка рассказала о жутких жилищных условиях местных. В частности, о кварталах трущоб, где ветхие дома стоят настолько близко друг к другу, что «можно через окно друг к другу в гости ходить».

«Очень много нищих, попрошаек, мелких жуликов и босоногих, голодных детей, у которых недетский взгляд», — вспоминает автор.

Также путешественница ужаснулась антисанитарией на продуктовых рынках возле дорог. По ее словам, прямо рядом с импровизированными прилавками из телег, на которых разложены мясо рыба и овощи, ездят машины.

Разочарование девушки вызвали и знаменитые египетские пирамиды, а именно обилие торговцев, которые настойчиво предлагали покатать на верблюде или сфотографировать. В целом, достопримечательность не впечатлила автора из-за грязи, истощенных животных вокруг и палящего солнца.

«Я села в автобус с одной мыслью, что я никогда больше не хочу возвращаться в Каир и окрестности. Единственная достопримечательность Египта — это море», — резюмировала она.

Ранее в апреле россиянка рассказала о вымогательстве в отеле. Отдыхающая столкнулась с попытками обмана при заселении, в ресторане, а также во время уборки номера. Она объяснила это низкой стоимостью тура, за который заплатила 600 долларов на троих.