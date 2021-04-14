Российская туристка рассказала о вымогательстве в Египте

Российская туристка съездила в Египет и рассказала о вымогательстве в отелях. Своими впечатлениями девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма».

По словам россиянки, проблемы начались уже при заселении, когда у девушки взяли плату в пять долларов за детскую кроватку, которая изначально входила в стоимость номера. Затем туристка отметила плачевное состояние комнат, которые горничные убирают весьма неохотно без чаевых. По словам девушки, если не дать персоналу денег, то они не пополнят запас геля для душа и кофе.

Также путешественница была разочарована однообразным питанием. «Напитки на 70 процентов состоят из воды, даже соки и молоко. Другие отдыхающие объяснили нам, что это делается для того, что бы мы покупали фреши по доллару», — рассказала россиянка.

Низкий уровень сервиса отдыхающая объяснила невысокой стоимостью тура — за троих девушка заплатила 600 долларов.

Ранее в феврале стало известно о российской туристке, которая застряла в Египте из-за нокдауна и умерла из-за инсульта. Жительница Екатеринбурга отправилась в поездку вместе со своим женихом. В местной клинике у женщины обнаружили опухоль головного мозга и медикаментозный цирроз печени.