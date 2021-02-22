В Египте умерла застрявшая из-за локдауна российская туристка

Жительница Екатеринбурга Юлия Акушева, застрявшая в Египте из-за локдауна, умерла. Об этом сообщает портал «Екатеринбург Онлайн» со ссылкой на брата россиянки Павла Коршунова.

«Юля ночью умерла, сейчас будем решать вопрос, как перевезти ее. К сожалению, я побегал тут [по инстанциям] и ничего не набегал. Если бы она выжила, то я бы увез ее на частном самолете за деньги», — цитирует издание слова Коршунова.

41-летняя Акушева вместе с женихом Джейсоном отправилась в Египет 20 декабря. Пара планировала прилететь в Россию в середине января, но из-за коронавируса границы закрыли, поэтому Акушева и ее возлюбленный остались в Хургаде.

В один момент у российской туристки случился инсульт. В местной клинике у женщины обнаружили опухоль головного мозга и медикаментозный цирроз печени. Позже Акушева впала в кому. Ее брат вылетел в Египет, чтобы транспортировать женщину на лечение в Россию.

В январе жительница Нижнего Новгорода Елена Федотова пропала в Абхазии. Она приехала в республику на отдых и снимала жилье в Гагре. Последний раз женщину видели в районе Жоэкварского ущелья. Местная прокуратура возбудила дело по факту исчезновения россиянки.