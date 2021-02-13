Российская туристка упала в ущелье в Пермском крае

Россиянка упала в ущелье на берегу реки в Пермском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального министерства территориальной безопасности.

Происшествие случилось в поселке Усьва Чусовского городского округа на Усьвинских столбах, которые возвышаются на 120 метров. Сейчас на место выехали спасатели краевой службы спасения со снаряжением, а также экстренные службы.

По предварительной информации, россиянка рассматривала достопримечательности вместе с группой туристов из Тюмени.

Ранее российская туристка, которая поехала отдыхать в Абхазию, бесследно исчезла в Гагрском районе. О пропавшей стало известно 20 января. Как уточнили очевидцы, в последний раз ее видели неподалеку от Жоэкварского ущелья.