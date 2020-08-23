В Грузии 17 человек погибли при падении микроавтобуса с обрыва

В результате ДТП с участием микроавтобуса около грузинского села Бисо погибли 17 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей МВД Грузии.

Очевидцы заявляют, что транспортное средство упало с обрыва после предположительного столкновения с легковым автомобилем. Грузинские СМИ также отмечают, что микроавтобус принадлежит местной туристической компании. Они предполагают, что в нем находились 19 человек.

Согласно заявлению МВД, на место происшествия прибыли заместитель министра внутренних дел Иосиф Челидзе и глава службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили. Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Георгий Гахария выразили свои соболезнования семьям погибших в аварии.

Ранее в Абхазии обнаружили труп российской туристки. Девушка упала с обрыва в реку Бзыбь во время поездки на квадроцикле, ее поиски заняли три дня. В операции участвовали водолазы МЧС Абхазии и волонтер. Последний обнаружил тело туристки в реке в 100 метрах от места аварии на глубине около четырех метров. Отмечается, что жительница Санкт-Петербурга каталась на квадроцикле вместе с молодым человеком, который не справился с управлением.