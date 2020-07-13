Пьяный водитель Mercedes убил семью в ДТП под Киевом

Под Киевом пьяный и ранее судимый водитель Mercedes убил семью из четырех человек в результате ДТП. Об этом сообщает «Страна.ua».

Авария случилась вечером в воскресенье, 12 июля. По словам очевидцев, Mercedes на полной скорости вылетел на встречную полосу и протаранил Hyundai Tucson, в котором находилась семья из пяти человек. Погибли мать, отец, 10-летний сын и восьмилетняя дочка. Еще один ребенок, 12-летний мальчик, находится в реанимации.

Виновником ДТП оказался 40-летний киевлянин Антон Желепа. Он почти не пострадал, при этом уровень алкоголя в его крови превышал допустимый показатель почти в семь раз. В 2010 году Желепа получил три года тюрьмы после аварии, в которой погибла женщина. Еще ранее он был судим за избиение сотрудника правоохранительных органов.

Mercedes принадлежит жительнице элитного поселка Ольге Никитиной, на семью которой работал Желепа. После ДТП владелица авто подала заявление о его угоне. Возможно, таким образом она попыталась откреститься от водителя, отмечает издание.

Правоохранительные органы пока не прокомментировали аварию.

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