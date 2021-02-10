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На перевале Дятлова пропала группа туристов из Москвы

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Фото: Wikipedia
Продолжение: Инцидент с пропавшими на перевале Дятлова туристами из Москвы прояснили

На перевале Дятлова в Свердловской области пропала группа туристов из Москвы. Они должны были вернуться оттуда в 8 утра по местному времени (6 утра по московскому), сообщает портал «Екатеринбург онлайн» со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

«Они должны были уехать сегодня в восемь часов утра. Но до сих пор не вернулись, и связи никакой с ними нет», — заявил источник. По его данным, туристы отправились на перевал, чтобы почтить память группы, погибшей в начале 1959 года.

Как отмечает портал, в местном управлении МЧС заявили, что в настоящее время на перевале зарегистрированы три туристические группы, со всеми есть связь. Если кто-то потеряется, за ними отправят отряд спасателей.

Девять туристов группы Игоря Дятлова погибли зимой 1959 года на Северном Урале при невыясненных обстоятельствах. По официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, однако у некоторых из них были обнаружены серьезные травмы. В ходе расследования были отработаны различные версии: обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, а также ссора между туристами.

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