В Абхазии завели дело после исчезновения россиянки в Гагре

Прокуратура Гагрского района Абхазии возбудила дело по факту исчезновения россиянки, пропавшей 17 января. Об этом сообщает РИА Новости.

Жительница Нижнего Новгорода Елена Федотова пропала 17 января. Она приехала в республику на отдых и снимала жилье в Гагре. Последний раз женщину видели в районе Жоэкварского ущелья.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Сейчас проводятся следственные и оперативные мероприятия.

В августе 2020 года в Абхазии обнаружили труп российской туристки, пропавшей 12 августа. Девушка упала с обрыва в реку Бзыбь во время поездки на квадроцикле, ее поиски заняли три дня. В операции участвовали водолазы МЧС Абхазии и волонтер. Последний обнаружил тело туристки в реке в 100 метрах от места аварии.