Стали известны новые сроки возобновления полетов из России в Египет — авиасообщение между странами может открыться летом 2021 года. О подробностях сообщили эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на официальном сайте.

Как предполагают специалисты, рейсы на курорты Египта запустят в конце июня. Так, президент Арабской Республики Абдель Фаттах Сиси дал поручение губернаторам провинций подготовить курортные зоны к приезду российских путешественников. Кроме того, в египетской прессе прогнозируют, что прямые перелеты в Россию могут возобновиться в первом месяце лета.

Также сообщается, что объем перевозок на курорты страны будет различаться: в Шарм-эль-Шейх первое время могут пустить до 12 рейсов в неделю, а полеты в Хургаду, как чартерные, так и регулярные, будут неограниченными.

Уточняется, что власти пляжной страны выполнили несколько требований по возвращению отечественных туристов. Так, в курортных городах побывала российская делегация по авиабезопасности, а программа субсидирования туристических перевозок и льготы на обслуживание авиакомпаний в аэропортах были продлены до октября 2021 года.

Ранее в мае были названы сроки возобновления полетов из России в Египет. По данным источника российской авиакомпании, авиасообщение с курортом откроется в июне. Уточнялось, что в настоящее время завершилась техническая подготовка к первым полетам, до конца мая будут согласованы расписание, слоты, маршруты, договоренности с участниками туристического рынка и продажа билетов.