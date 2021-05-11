Стали известны новые подробности возобновления полетов из России в Египет

Египетский курорт Хургада первым возобновит чартерное авиасообщение с Россией, рейсы в Шарм-эль-Шейх на текущем этапе будут регулярными. О таких новых подробностях стало известно экспертам Ассоциации туроператоров России, информацией они поделились на своем сайте.

Отмечается, что полеты на западное побережье Красного моря считаются более безопасными, чем на Южный Синай, поэтому первым чартерное авиасообщение возобновит Хургада. По данным организации, по этому направлению уже согласовано до 13 регулярных рейсов в день, а также рейсы из регионов России.

По мнению источников редакции, полеты в Шарм-эль-Шейх до зимнего сезона будут регулярными — в аэропорту города пока нет возможности обслуживать российских туристов в отдельном терминале.

Как сообщают эксперты, о возобновлении авиасообщения на египетские курорты станет известно во второй половине мая — Оперштаб займется решением вопроса сразу же после окончания майских праздников.

Ранее в мае были названы сроки возобновления полетов из России в Египет. По данным источника российской авиакомпании, авиасообщение с курортом откроется в июне. Уточнялось, что в настоящее время завершилась техническая подготовка к первым полетам, до конца мая будут согласованы расписание, слоты, маршруты, договоренности с участниками туристического рынка и продажа билетов.