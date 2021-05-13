Греция примет привитых «Спутником V» туристов

Греция с открытием для туризма будет принимать привитых от коронавируса российской вакциной «Спутник V» и китайским препаратом. Об этом заявил министр туризма страны Харис Теохарис, передает ТАСС.

«Что касается вакцин третьих стран, то нужно отделить сам сертификат от того, какие решения принимает каждая конкретная страна в различных сферах: заставляет ли она путешественников проходить карантин или нет», — пояснил министр.

По его словам, на эту тему уже проходили отдельные дискуссии, но Греция готова принимать российскую и китайскую вакцины, поскольку они «оказывают непосредственное влияние на туристические рынки». «Я полон сдержанного оптимизма, полагаю, что очень скоро мы будем иметь очень хорошие новости», — подчеркнул Теохарис.

11 мая сопредседатели смешанной межправительственной российско-греческой комиссии — первый заместитель главы МИД Греции Мильтиадис Варвициотис и министр транспорта России Виталий Савельев — провели видеоконференцию, по итогам которой и было решено договориться о дате возобновления авиасообщения на следующей неделе. Общее намерение ускорить процедуры взаимного признания свидетельств о вакцинации, а также согласовать дату возобновления авиасообщения между Россией и Грецией выразили обе стороны.

В конце апреля власти Греции продлили разрешение на въезд в страну для четырех тысяч россиян еженедельно. Также правительство заявило, что 14 мая ограничения по количеству въезжающих в Грецию туристов должны быть отменены.